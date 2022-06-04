قتلى في حادث خروج قطار عن مساره جنوب غرب الصين

أعلنت شركة مجموعة السكك الحديدية الوطنية الصينية، صباح اليوم السبت، عن مقتل سائق قطار، وإصابة 8 أشخاص آخرين بعد خروج قطار رصاصة عن مساره في الساعة1030صباحاً، بمحافظة رونجيانج في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الشركة قولها، إن عربتين من القطار المتجه من قوييانج إلى قوانجتشو قد خرجتا عن المسار بسبب تعرضهما لانزلاقات طينية وانهيارات صخرية، عندما كان القطار على وشك الوصول إلى محطة رونجيانج.

وتشمل قائمة المصابين موظف قطار واحداً وسبعة ركاب، يتلقون جميعاً العلاج الطبي في مستشفى محلي.

وأضافت الشركة أن بقية الركاب الـ136 تم إجلاؤهم.