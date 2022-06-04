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بريطانيا: استمرار النشاط الجوي الروسي المكثف فوق دونباس
بريطانيا: استمرار النشاط الجوي الروسي المكثف فوق دونباس
4 يونيو 2022 12:50

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، إن النشاط الجوي الروسي لا يزال مكثفاً فوق منطقة دونباس الأوكرانية، حيث شنت الطائرات الروسية ضربات باستخدام ذخائر موجهة وأخرى غير موجهة.
وأضافت الوزارة في تغريدة على تويتر: «أسفر الاستخدام المتزايد للذخائر غير الموجهة عن دمار واسع النطاق بالمناطق كثيفة المباني في دونباس، ومن شبه المؤكد أنه تسبب في أضرار جانبية كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين».
وقالت إن روسيا كثفت استخدام العمليات الجوية التكتيكية لدعم زحفها، إذ جمعت بين الضربات الجوية وهجمات المدفعية المحتشدة لتسخير قوتها النارية مع تحول تركيز عملياتها إلى دونباس.

 

المصدر: رويترز
بريطانيا
روسيا
أوكرانيا
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