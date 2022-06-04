الكويت : لا أضرار جراء زلزال الأحمدي

أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية أن إدارة العمليات المركزية لم تسجل أي أضرار جراء الزلزال الذي وقع في البلاد فجر اليوم السبت.

وقالت القوة ، في بيان صحفي للعلاقات العامة والإعلام أوردته وكالة الانباء الكويتية ( كونا ) اليوم ، إنه على أثر الزلزال تلقت إدارة العمليات المركزية عدة بلاغات كان معظمها من سكان المناطق الجنوبية في البلاد ، مشيرة إلى أنه لم تسجل إدارة العمليات المركزية أي أضرار جرائه.

وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية سجلت فجر اليوم زلزالاً بقوة خمس درجات على مقياس ريختر جنوب غرب الأحمدي.