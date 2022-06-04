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3 قتلى جراء أمطار غزيرة في كوبا
3 قتلى جراء أمطار غزيرة في كوبا
4 يونيو 2022 10:34

أدت أمطار غزيرة مرتبطة بمرور الإعصار آغاثا في هافانا وعدد من المقاطعات الكوبية الجمعة إلى سقوط ثلاثة قتلى على الأقل وحرمان آلاف السكان من الكهرباء، كما أعلنت السلطات.
وقال معهد الأرصاد الجوية الكوبي، إنّ "أمطاراً غزيرة وعواصف رعدية، أثرت على المناطق الغربية والوسطى من كوبا بهطولات متواصلة تجاوزت 200 ملم ستستمر طوال نهار الجمعة وغدا السبت".
وعثر على جثة رجل مفقود يبلغ من العمر 44 عاما مساء الجمعة في مقاطعة بينار ديل ريو (غرب كوبا) بعد سقوطه في نهر، حسب الموقع الإخباري الحكومي "كوباديبات" الذي تحدث عن فقدان شخص آخر في المنطقة نفسها.
وأعلن مصرع شخصين آخرين في منطقة هافانا أحدهما رجل في التاسعة والستين من العمر. وهطلت أمطار غزيرة في عدد من أحياء العاصمة الكوبية بما فيها المدينة القديمة ووسط هافانا.

وقال مركز الأعاصير في ميامي إن هذه الظاهرة ناجمة عن مرور الإعصار آغاثا الاثنين في المكسيك. وانخفضت شدته الثلاثاء ليتحول إلى عاصفة استوائية قد تتحول مجددا إلى إعصار في الأيام المقبلة حسب المصدر نفسه.

المصدر: آ ف ب
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كوبا
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