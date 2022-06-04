جرحى جراء حادث قطار في سلوفاكيا

أصيب العديد من الأشخاص لدى اصطدام قطار ركاب بقاطرة في سلوفاكيا.

ووفقا لتقديرات قناة "تي في ماركيزا"، أصيب 50 شخصا على الأقل مساء الجمعة، وكانت القناة قد أشارت في وقت سابق إلى أن عدد المصابين لا يقل عن 100 شخص.

وأكدت وزارة النقل في براتيسلافا وشركة السكك الحديدية الحكومية وقوع الحادث لوكالة الأنباء السلوفاكية "تي إيه إس آر".

وأوضحت الوزارة أن القطار توقف نتيجة لعطل واصطدمت به القاطرة التي كانت قادمة لمساعدته، لكنها لم تقدم أي معلومات عن عدد المصابين أو القتلى.

ودعت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي، السائقين إلى تجنب الاقتراب من موقع الحادث بالقرب من بلدية ستريكنو في شمال سلوفاكيا لتسهيل وصول سيارات الإطفاء والإنقاذ.

وقالت وزارة النقل إن وزير النقل أندريه دولزال كان في طريقه إلى الموقع القريب من تقاطع مهم للسكك الحديدية.

وتلتقي هناك ، خطوط السكك الحديدية من داخل البلاد إلى العاصمة براتيسلافا وكذلك تلك المتجهة إلى جمهورية التشيك.