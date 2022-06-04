الأحد 5 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
جرحى جراء حادث قطار في سلوفاكيا
جرحى جراء حادث قطار في سلوفاكيا
4 يونيو 2022 09:03

أصيب العديد من الأشخاص لدى اصطدام قطار ركاب بقاطرة في سلوفاكيا.
ووفقا لتقديرات قناة "تي في ماركيزا"، أصيب 50 شخصا على الأقل مساء الجمعة، وكانت القناة قد أشارت في وقت سابق إلى أن عدد المصابين لا يقل عن 100 شخص.
وأكدت وزارة النقل في براتيسلافا وشركة السكك الحديدية الحكومية وقوع الحادث لوكالة الأنباء السلوفاكية "تي إيه إس آر".
وأوضحت الوزارة أن القطار توقف نتيجة لعطل واصطدمت به القاطرة التي كانت قادمة لمساعدته، لكنها لم تقدم أي معلومات عن عدد المصابين أو القتلى.
ودعت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي، السائقين إلى تجنب الاقتراب من موقع الحادث بالقرب من بلدية ستريكنو في شمال سلوفاكيا لتسهيل وصول سيارات الإطفاء والإنقاذ.
وقالت وزارة النقل إن وزير النقل أندريه دولزال كان في طريقه إلى الموقع القريب من تقاطع مهم للسكك الحديدية.
وتلتقي هناك ، خطوط السكك الحديدية من داخل البلاد إلى العاصمة براتيسلافا وكذلك تلك المتجهة إلى جمهورية التشيك.

المصدر: د ب أ
سلوفاكيا
تصادم قطارين
آخر الأخبار
محمد بن راشد: جولة محمد بن زايد جولة تلاحم بين شعب وقائده
الإمارات
محمد بن راشد: جولة محمد بن زايد جولة تلاحم بين شعب وقائده
4 يونيو 2022
محمد بن زايد يزور «استراحة سد الرفيصة» في الشارقة بحضور منصور بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة: مسيرة النماء تمضي لمستقبل أكثر ازدهاراً
اليوم 02:49
محمد بن زايد ومحمد بن راشد خلال الاستقبال بحضور نهيان بن زايد وسيف بن زايد
الإمارات
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الإمارات تمضي واثقة للمستقبل
اليوم 02:49
رئيس الدولة خلال زيارة حاكم الفجيرة بحضور محمد بن حمد ونهيان بن زايد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون ومكتوم بن حمد وسيف بن حمد بن سيف ومحمد بن حمد بن سيف وعدد من الشيوخ والمسؤولين
الإمارات
رئيس الدولة وحاكم الفجيرة يبحثان قضايا الوطن وشؤون المواطن
اليوم 02:49
رئيس الدولة في حديث مع سعود المعلا بحضور راشد بن سعود المعلا ونهيان بن زايد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وحميد المعلا
الإمارات
رئيس الدولة وحاكم أم القيوين: القيادة على خطى المؤسسين في تعزيز مقومات الحياة الكريمة
اليوم 02:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©