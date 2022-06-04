الأحد 5 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
احتجاز طائرة ركاب روسية في سريلانكا
احتجاز طائرة ركاب روسية في سريلانكا
4 يونيو 2022 08:28

احتجزت السلطات في سريلانكا طائرة ركاب روسية تابعة لشركة "ايرفلوت" بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو نتيجة لحربها على أوكرانيا.
واستدعت وزارة الخارجية الروسية سفيرها لدى سريلانكا أمس الجمعة، قائلة إن الدولة يجب أن توضح الموقف بأسرع وقت ممكن.
وكان من المفترض أن تقل الطائرة وهي من طراز "اير باص ايه 330" سائحين روس لإعادتهم إلى روسيا، ولكن تم احتجازها في مطار كولومبوالخميس الماضي، حتى يوم 16 يونيو على الأقل.
وتردد أن هذه الخطوة جاءت نتيجة قرار صادر من محكمة بناء على طلب من شركة تأجير ايرلندية تزعم أن الطائرة تابعة لها.
وقالت شركة "ايرفلوت" يوم الجمعة إنها تبذل جهودها لإعادة الركاب العالقين في سريلانكا وقامت بتعليق بيع التذاكر الجديدة.

المصدر: د ب أ
سريلانكا
روسيا
آخر الأخبار
محمد بن راشد: جولة محمد بن زايد جولة تلاحم بين شعب وقائده
الإمارات
محمد بن راشد: جولة محمد بن زايد جولة تلاحم بين شعب وقائده
4 يونيو 2022
محمد بن زايد يزور «استراحة سد الرفيصة» في الشارقة بحضور منصور بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة: مسيرة النماء تمضي لمستقبل أكثر ازدهاراً
اليوم 02:49
محمد بن زايد ومحمد بن راشد خلال الاستقبال بحضور نهيان بن زايد وسيف بن زايد
الإمارات
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الإمارات تمضي واثقة للمستقبل
اليوم 02:49
رئيس الدولة خلال زيارة حاكم الفجيرة بحضور محمد بن حمد ونهيان بن زايد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون ومكتوم بن حمد وسيف بن حمد بن سيف ومحمد بن حمد بن سيف وعدد من الشيوخ والمسؤولين
الإمارات
رئيس الدولة وحاكم الفجيرة يبحثان قضايا الوطن وشؤون المواطن
اليوم 02:49
رئيس الدولة في حديث مع سعود المعلا بحضور راشد بن سعود المعلا ونهيان بن زايد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وحميد المعلا
الإمارات
رئيس الدولة وحاكم أم القيوين: القيادة على خطى المؤسسين في تعزيز مقومات الحياة الكريمة
اليوم 02:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©