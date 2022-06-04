احتجاز طائرة ركاب روسية في سريلانكا

احتجزت السلطات في سريلانكا طائرة ركاب روسية تابعة لشركة "ايرفلوت" بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو نتيجة لحربها على أوكرانيا.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية سفيرها لدى سريلانكا أمس الجمعة، قائلة إن الدولة يجب أن توضح الموقف بأسرع وقت ممكن.

وكان من المفترض أن تقل الطائرة وهي من طراز "اير باص ايه 330" سائحين روس لإعادتهم إلى روسيا، ولكن تم احتجازها في مطار كولومبوالخميس الماضي، حتى يوم 16 يونيو على الأقل.

وتردد أن هذه الخطوة جاءت نتيجة قرار صادر من محكمة بناء على طلب من شركة تأجير ايرلندية تزعم أن الطائرة تابعة لها.

وقالت شركة "ايرفلوت" يوم الجمعة إنها تبذل جهودها لإعادة الركاب العالقين في سريلانكا وقامت بتعليق بيع التذاكر الجديدة.