سنغافورة تسجل مزيدا من إصابات حمى الضنك

قالت وزارة الصحة في سنغافورة، الجمعة، إن المزيد من مرضى حمى الضنك سعوا للحصول على العلاج في أقسام الطوارئ بالمستشفيات في الأسابيع القليلة الماضية.

تشهد البلاد، منذ مدة، زيادة في حالات الإصابة بحمى الضنك.

ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية عن الوزارة قولها إن المرضى يشكلون حوالي 2% من إجمالي عدد من يذهب إلى المستشفيات ومن يدخل أقسام الطوارئ، لكنهم على "مستوى يمكن التعامل معه".

وحتى 28 مايو الماضي، سجلت سنغافورة حوالي 11670 حالة إصابة بحمى الضنك.

واحتاج حوالي 10% من المصابين بالمرض العلاج في المستشفى.

وحمى الضنك هي مرض ينقله البعوض يحدث بسبب فيروس الضنك.

المصدر: د ب أ