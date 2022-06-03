البرازيل: ارتفاع قتلى الانهيارات الأرضية إلى 128

ريسيفي (وكالات)

ارتفع عدد الوفيات في الانهيارات الأرضية بعد هطول أمطار غزيرة في شمال شرقي البرازيل إلى 128 شخصاً على الأقل.

وعثر، أمس، على آخر امرأة مفقودة تبلغ من العمر 43 عاماً في منطقة مدينة ريسيفي الكبرى، حسبما ذكرت وسائل إعلام برازيلية مثل البوابة الإخبارية «جي 1»، وصحيفة «فولها دي ساو باولو»، وبناء على ذلك أوقفت قوات الإنقاذ عمليات البحث.

ووفقاً للحماية المدنية سعى أكثر من تسعة آلاف شخص حتى الآن للحصول على الحماية المدنية في مراكز الاستقبال، وأقام أكثر من مئة ألف شخص مع الأصدقاء أو الأقارب.

وكانت 31 قرية بولاية بيرنامبوكو مرت بحالة طوارئ بسبب الأمطار التي تسببت فيها العواصف، وجرى تسجيل الوفيات منذ بدء العاصفة يوم الأربعاء الماضي.