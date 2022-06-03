إنقاذ 150 مهاجراً غير شرعي من البحر المتوسط

روما (وكالات)

قالت منظمة الإغاثة الألمانية «سي ووتش» أمس، إنها أنقذت ما يقرب من 150 مهاجراً من البحر الأبيض المتوسط.

وكتبت المنظمة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن «طاقم السفينة سي ووتش 3، أنقذ 99 شخصاً على متن قارب مطاطي و49 شخصاً من قارب خشبي».

وقالت المنظمة إنه «بعد عمليتي إنقاذ سابقتين، يوجد الآن ما يزيد قليلاً على 220 شخصاً على متن سفينة الإنقاذ».

وتنقل الطواقم المدنية بانتظام الأشخاص من السفن غير الآمنة في البحر الأبيض المتوسط، الذين يحاولون السفر من سواحل شمال أفريقيا للوصول إلى أوروبا.

وأمس الأول، أنقذت وحدات الحرس البحري التونسية 146 مهاجراً خلال عمليات اعتراض لرحلات غير شرعية على السواحل التونسية.

وقال المتحدث باسم الحرس البحري حسام الجبابلي إن «وحدات من البحرية أحبطت 10 محاولات للهجرة غير الشرعية على السواحل الشمالية للبلاد في ليلة واحدة».

وبحسب الأمم المتحدة، أصبح نحو 680 شخصاً في عداد المتوفين أو المفقودين بوسط البحر المتوسط منذ بداية العام الحالي.