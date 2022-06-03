اتهام مسؤول في إدارة ترامب على خلفية اقتحام الكونجرس

وجهت محكمة فدرالية أميركية، الجمعة، تهمة ازدراء الكونجرس إلى بيتر نافارو، المدير التجاري السابق في البيت الأبيض والمقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد رفضه تنفيذ مذكرة استدعاء من قبل لجنة مجلس النواب المكلفة التحقيق في اعتداء 6 يناير عام 2021 على مقر الكونجرس.

واتُهم نافارو، البالغ 72 عاما، برفض المثول أمام اللجنة التي تحقق في الاعتداء الذي شنه مئات من أنصار ترامب لمنع مصادقة الكونجرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، إضافة إلى رفضه تقديم وثائق.

ووفق محكمة واشنطن الفدرالية، فقد وضع نافارو قيد الاحتجاز.

وقالت وزارة العدل إن اللجنة، التي تنظر في ما إذا كان ترامب وكبار مساعديه وجمهوريون آخرون حرضوا على الاعتداء، تعتقد أن نافارو قد تكون لديه معلومات ذات صلة بالتحقيق.

وذكرت اللجنة أنها وضعت يدها على معلومات تظهر أن نافارو تعاون مع ستيف بانون، المستشار السياسي السابق لترامب "لتأجيل مصادقة الكونجرس على الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020 وتغيير نتيجتها".

وبعد جمع الوثائق وإجراء مقابلات مع مئات الشهود على انفراد، تعتزم اللجنة عقد جلسات استماع عامة بشأن النتائج التي توصلت إليها ابتداء من 9 يونيو الجاري.

وفي كتاب نشره نافارو في نوفمبر الماضي، وصف المدير التجاري السابق تفاصيل وضع خطة تحمل اسم "غرين باي سويب" لمنع المصادقة على فوز بايدن في مجلس النواب بعد الانتخابات.