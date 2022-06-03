تأخر حكومة العراق ينذر بحل البرلمان

دينا محمود (لندن)

بعد مرور سبعة أشهر على الانتخابات التشريعية التي شهدها العراق في أكتوبر من العام الماضي، لا تزال محاولات تشكيل حكومة جديدة في بغداد تراوح مكانها، وهو ما أدى إلى تصاعد التوتر على الصعيديْن السياسي والأمني، وتزايد الحديث عن إمكانية اللجوء إلى حل مجلس النواب، في مسعىً لحلحلة الأزمة.

وفي الوقت الذي يدعو فيه مقتدى الصدر زعيم «التيار الصدري»، إلى تشكيل حكومة «أغلبية وطنية» تعتمد على نتائج الانتخابات، التي أفضت لفوز التيار الصدري الذي يقوده بالعدد الأكبر من المقاعد في البرلمان، يواصل تحالف «الإطار التنسيقي»، التشبث بخيار «الحكومة التوافقية» الذي اتُبِعَ طيلة السنوات السابقة، ويقوم على اتباع نهج المحاصصة الطائفية، دون الاكتراث بما أسفرت عنه العملية الانتخابية.

ويتنافى هذا الموقف المتعنت من جانب «الإطار التنسيقي»، مع المطالب التي رفعها المشاركون في الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة التي شهدها العراق في أكتوبر 2019، للدعوة لإجراء إصلاحات جذرية في النظام السياسي، ووقف التدخلات الأجنبية، والتصدي للفساد والمحسوبية، وإبعاد الميليشيات عن سدة السلطة.

وعلى مدار الشهور القليلة الماضية، حشد «الإطار التنسيقي»، الذي يضم قوى ذات صلة بالميليشيات في العراق، أكثر من 126 من أعضاء مجلس النواب المؤلف من 329 مقعداً، لتشكيل ثلث مُعطِل، حال حتى الآن دون اختيار رئيس للحكومة، كما عرقل عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك في مسعى لضمان فرض خيار «الحكومة التوافقية»، رغماً عن الناخبين العراقيين الراغبين في التغيير، والذين منحوا «التيار الصدري» 73 مقعداً في البرلمان.

وفي تصريحات نشرتها مجلة «ذا ناشيونال إنترست» الأميركية على موقعها الإلكتروني، أشار محللون غربيون إلى أنه كان ينبغي المضي على طريق حل البرلمان، بعدما فشل في الالتزام بانتخاب رئيس للجمهورية، خلال المدة التي يحددها الدستور في هذا الصدد، والبالغة شهراً منذ عقد أولى جلساته.

وأبرز المحللون معارضة بعض النواب الحاليين للإقدام على هذه الخطوة، خشية أن يفقدوا مقاعدهم في أي انتخابات مقبلة، وذلك في ظل مخاوف من أن يفضي إجراء أي عملية انتخابية جديدة، في ظل المعطيات الحاضرة، إلى نتائج مماثلة لتلك التي أفرزت حالة الانسداد السياسي الراهن.

ووسط تزايد عدد الدعاوى القضائية التي رُفِعَت أمام المحكمة الاتحادية العراقية للمطالبة لحل البرلمان، أكد المحللون الغربيون أن المواجهة الحالية، تحتدم بشكل خاص بين «التيار الصدري» الذي نجح في نسج تحالف عابر للطوائف يضم قوى سنية وكردية، و«الإطار التنسيقي»، الذي يصفه البعض بالذراع السياسية للميليشيات المثيرة للجدل، والتي يستهجن كثيرون في الشارع العراقي، ممارساتها وارتباطاتها الخارجية.