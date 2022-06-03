السبت 4 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مقتل جنديين مصريين من قوة حفظ السلام في مالي
لف نعش جندي بعلم الأمم المتحدة في مالي
4 يونيو 2022 00:43

أعلنت القوات المسلحة المصرية أن اثنين من جنودها قتلا وأصيب ثالث في مالي أثناء هجوم إرهابي على دوريتهم، الجمعة.
وأضافت القوات المصرية، في بيان "تنعى القوات المسلحة... شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام".
وأضافت "أسفر الحادث عن استشهاد ضابطي صف وإصابة جندي من قوات حفظ السلام المصرية. ويجرى حالياً اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة".
كان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال في وقت سابق إن اثنين من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قُتلا في مالي اليوم الجمعة وأصيب ثالث عندما انفجرت عبوة ناسفة في عربتهم.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "هذا هو الحادث السادس الذي تتعرض فيه قافلة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للهجوم منذ 22 مايو".
وقُتل أحد أفراد الكتيبة الأردنية في قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم في مالي يوم الأربعاء.

المصدر: رويترز
قوات حفظ السلام
مصر
مالي
آخر الأخبار
بسبب والده.. تيفيز يعتزل الكرة
الرياضي
بسبب والده.. تيفيز يعتزل الكرة
اليوم 16:46
بيكيه وشاكيرا يدخلان مرحلة الانفصال
الرياضي
بيكيه وشاكيرا يدخلان مرحلة الانفصال
اليوم 16:42
عناصر من الشرطة البريطانية في العاصمة لندن
عربي ودولي
إخلاء ساحة شهيرة في لندن بسبب سيارة مشبوهة
اليوم 16:42
متحف المستقبل
الإمارات
ضمن مشاركته في الاحتفال بيوم البيئة العالمي.. "متحف المستقبل" يستعرض جهوده الرائدة لحماية كوكب الأرض والحفاظ على استدامة البيئة
اليوم 16:28
انفصال قلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه والنجمة شاكيرا
دنيا
انفصال قلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه والنجمة شاكيرا
اليوم 16:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©