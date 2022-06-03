مقتل جنديين مصريين من قوة حفظ السلام في مالي

أعلنت القوات المسلحة المصرية أن اثنين من جنودها قتلا وأصيب ثالث في مالي أثناء هجوم إرهابي على دوريتهم، الجمعة.

وأضافت القوات المصرية، في بيان "تنعى القوات المسلحة... شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام".

وأضافت "أسفر الحادث عن استشهاد ضابطي صف وإصابة جندي من قوات حفظ السلام المصرية. ويجرى حالياً اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة".

كان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال في وقت سابق إن اثنين من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قُتلا في مالي اليوم الجمعة وأصيب ثالث عندما انفجرت عبوة ناسفة في عربتهم.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "هذا هو الحادث السادس الذي تتعرض فيه قافلة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للهجوم منذ 22 مايو".

وقُتل أحد أفراد الكتيبة الأردنية في قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم في مالي يوم الأربعاء.