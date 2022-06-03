مقتل قيادي حوثي وإصابة آخر برصاص مجهولين في صنعاء

صنعاء (وكالات)

قتل قيادي بميليشيات الحوثي الإرهابية وأصيب آخر بعد إطلاق النار عليهما في منطقة «سعوان» بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر قبلية، أمس، إن القيادي الحوثي «فؤاد الداعري»، الذي ينتمي إلى منطقة «بني مطر» بمحافظة صنعاء، قتل في ظروف غامضة، وأصيب في الحادث نفسه القيادي الحوثي «إبراهيم الحداد» بعد إطلاق النار عليهما.

وأضافت المصادر أن قبائل «بني مطر» رفضت استلام جثة القتيل.

واتهمت قبائل «بني مطر» القيادي الحوثي «فارس الحباري» المنتمي لقبيلة «أرحب» بالتستر على القاتل.

وتشهد المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإرهابية فوضى أمنية عارمة زادت معها جرائم القتل والنهب والسطو على ممتلكات الأهالي بمختلف المناطق.