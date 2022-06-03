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«اليونيسف»: تمديد الهدنة ينعكس إيجابياً على أطفال اليمن وعائلاتهم
«اليونيسف»: تمديد الهدنة ينعكس إيجابياً على أطفال اليمن وعائلاتهم
4 يونيو 2022 01:57

عدن (وكالات)

قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في اليمن، فيليب دواميل، إن تمديد الهدنة سينعكس إيجابياً على حياة الأطفال اليمنيين وعائلاتهم.
وجاء في تصريح إعلامي له، أن «تجديد الهدنة سيؤثر بشكل إيجابي على سلامة ورفاهية الأطفال وعائلاتهم في اليمن، بعد سنوات طويلة من المعاناة». وفي معرض ترحيبه بإعلان الأمم المتحدة موافقة الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين، أعرب دواميل عن أمله في أن يؤدي هذا إلى سلام دائم في البلاد باعتبار «هذه هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة الأطفال ومنع المزيد من البؤس والحزن للأسر المحاصرة».
ويعاني مئات آلاف الأطفال في اليمن من تردي أوضاعهم الصحية والتعليمية والمعيشية، جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على مدى يقارب الثمان سنوات، إلى جانب استغلالهم من قبلها في تعبئة طائفية محرضة على العنف والكراهية، والدفع بالآلاف منهم إلى جبهات القتال.

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أطفال اليمن
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