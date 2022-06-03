تواصل الترحيب العربي والدولي بتمديد الهدنة في اليمن

عواصم (الاتحاد، وكالات)

واصلت دول العالم ترحيبها بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج تمديد الهدنة الأممية لمدة شهرين إضافيين وفقاً لبنود الاتفاق الأساسي، وسط تأييد واسع لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي الدائم بما يحفظ أمن واستقرار اليمن ويحقق آمال شعبه ويرفع معاناته.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها على دعم دولة الكويت للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي الدائم للأزمة اليمنية بما يحفظ أمنه واستقراره ويحقق آمال شعبه ويرفع معاناته.

وثمنت جهود مبعوث الأمين العام إلى اليمن والتي تأتي في سياق المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مارس 2021 لإنهاء الأزمة

اليمنية وذلك بالوصول إلى تسوية سلمية شاملة. كما رحب الاتحاد الأوروبي بتمديد الهدنة. وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان: إنه منذ الثاني من أبريل الماضي قدمت الهدنة فوائد ملموسة للشعب اليمني.

وأشار إلى أن أولى الرحلات التجارية منذ 6 سنوات غادرت صنعاء متجهة إلى عمان والقاهرة ودخلت 18 سفينة وقود موانئ الحديدة. وأضاف: «نقدر شجاعة ورؤية مجلس القيادة الرئاسي اليمني بشكل خاص على هذه اللفتات كما نقدر دعم المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية القوي في هذا السياق». وشدد على أنه «بعد أكثر من 7 سنوات من الصراع حان الوقت أخيراً وإلى الأبد لإنهاء معاناة الشعب اليمني»، مؤكداً أن هناك فرصة حقيقية لسلام دائم في اليمن.

وشجع الاتحاد الأوروبي بشدة الأطراف وخاصة ميليشيات الحوثي الإرهابية على البناء على هذا الزخم الإيجابي ومواصلة مشاركتهم البناءة مع الأمم المتحدة والاتفاق بسرعة على إعادة فتح الطرق ولا سيما حول تعز.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع جميع الأطراف في اليمن وبدعم كامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة جروندبرج من أجل تسوية سياسية للصراع.

بدورها، أعربت اليابان عن أملها في إقامة حوار سياسي يؤدي إلى حل الصراع في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية اليابانية هيكاريكو أونو في بيان: إن «اليابان تأمل بشدة في استمرار جميع الأطراف بالالتزام باتفاقية الهدنة هذه وأن يتم فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى وأن يحرز الطرفان تقدما في الحوار نحو تحقيق سلام دائم في اليمن».

وشددت المتحدثة على أنه «لا يوجد حل عسكري للصراع اليمني بل حل سياسي من خلال الحوار بين الشعب اليمني». وأشارت إلى أن «الحكومة اليابانية تعمل بنشاط على تقديم المساعدات الإنسانية لليمن بما في ذلك المساعدات الغذائية الطارئة التي تم الإعلان

عنها في 10 مايو لدعم الهدنة والالتزام بمواصلة بذل الجهود بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن».