السجن 15 عاماً لرجل بتهم تتعلق بالإرهاب في نيويورك

قالت وزارة العدل الأميركية إن مواطنا أوزبكيا مقيما في مدينة نيويورك أُدين بالتآمر ومحاولة تقديم دعم مادي لتنظيم داعش الإرهابي، حُكم عليه بالسجن 15 عاما الجمعة.

وأدين ديلخايوت قاسِموف (34 عاما)، بكلتا التهمتين بعد محاكمة جرت عام 2019. ووُجهت إليه التهم في 2015.

وقال ماثيو أولسن مساعد النائب العام للأمن القومي في بيان "قاسموف مؤيد لداعش وقام بجمع الأموال وقدمها لشخص آخر لتمويل سفره للانضمام إلى الجماعة الإرهابية. وبهذا الحكم، يُحاسب قاسموف على جرائمه".

أضاف أولسن "كان قاسموف ضمن مجموعة أفراد سعوا للسفر إلى سوريا للانضمام إلى داعش أو تمويل آخرين يسعون لأن يصبحوا مقاتلين أجانب في صفوفها".