السبت 4 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
السجن 15 عاماً لرجل بتهم تتعلق بالإرهاب في نيويورك
مطرقة القاضي
4 يونيو 2022 00:34

قالت وزارة العدل الأميركية إن مواطنا أوزبكيا مقيما في مدينة نيويورك أُدين بالتآمر ومحاولة تقديم دعم مادي لتنظيم داعش الإرهابي، حُكم عليه بالسجن 15 عاما الجمعة.
وأدين ديلخايوت قاسِموف (34 عاما)، بكلتا التهمتين بعد محاكمة جرت عام 2019. ووُجهت إليه التهم في 2015.
وقال ماثيو أولسن مساعد النائب العام للأمن القومي في بيان "قاسموف مؤيد لداعش وقام بجمع الأموال وقدمها لشخص آخر لتمويل سفره للانضمام إلى الجماعة الإرهابية. وبهذا الحكم، يُحاسب قاسموف على جرائمه".
أضاف أولسن "كان قاسموف ضمن مجموعة أفراد سعوا للسفر إلى سوريا للانضمام إلى داعش أو تمويل آخرين يسعون لأن يصبحوا مقاتلين أجانب في صفوفها".

المصدر: رويترز
إرهاب
محاكمة
نيويورك
داعش
تمويل
آخر الأخبار
بسبب والده.. تيفيز يعتزل الكرة
الرياضي
بسبب والده.. تيفيز يعتزل الكرة
اليوم 16:46
بيكيه وشاكيرا يدخلان مرحلة الانفصال
الرياضي
بيكيه وشاكيرا يدخلان مرحلة الانفصال
اليوم 16:42
عناصر من الشرطة البريطانية في العاصمة لندن
عربي ودولي
إخلاء ساحة شهيرة في لندن بسبب سيارة مشبوهة
اليوم 16:42
متحف المستقبل
الإمارات
ضمن مشاركته في الاحتفال بيوم البيئة العالمي.. "متحف المستقبل" يستعرض جهوده الرائدة لحماية كوكب الأرض والحفاظ على استدامة البيئة
اليوم 16:28
انفصال قلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه والنجمة شاكيرا
دنيا
انفصال قلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه والنجمة شاكيرا
اليوم 16:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©