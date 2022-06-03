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تحييد قياديين إرهابيين في الساحل الأفريقي
جنود من جيش بوركينا فاسو
3 يونيو 2022 23:30

أعلن جيش بوركينا فاسو، اليوم الجمعة، القضاء على "قياديين إرهابيين نافذين" أحدهما في شمال البلاد والآخر في شمال غربها خلال عمليات الأسبوع الماضي استهدفت "أهدافا عالية القيمة".
وقال قائد العمليات الوطنية الجنرال إيف ديدييه باموني، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم في 26 مايو "تحييد" تيديان جبريل ديكو "خلال غارات جوية في ضواحي تونغومايل (شمال)".
وأكد أن هذا القائد الإرهابي مسؤول عن عدة هجمات طاولت السكان المدنيين في منطقة سلغادجي (شمال) التي يتحدر منها وخطط وقاد العديد من الكمائن ضد وحدات عسكرية.
وأضاف المسؤول العسكري أن ديكو "تم تحييده عندما كان مشغولاً بالتخطيط لشن هجوم على رتل في جيبو".
وكانت فرانس برس قد علمت من مصادر أمنية، في وقت سابق من الأسبوع، بمقتل هذا القيادي الإرهابي الذي قاد كتيبة تابعة لجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.
وأوضح باموني أن "الثاني، سانغاري ديمبو... كان أحد القادة الذين خططوا ونفذوا هجوماً على مركز التوقيف والإصلاح في نونا ليل 7 إلى 8 مايو. كما دبّر كميناً استهدف وحدة عسكرية في باراني في 9 مايو".
وشدد قائد العمليات الوطنية في بوركينا فاسو على أنه "كان نافذاً جداً في بوكليه دو موهون (شمال غرب على الحدود مع مالي) وتم تحييده خلال تفكيك قاعدة إرهابية في 28 أمايو".
وأشاد الجنرال إيف ديدييه باموني "بأعمال الاستعلام المهمة والسرية" التي سمحت "باعتقال مقاتلين ومخبرين وعناصر لوجستية للجماعات الإرهابية"، واعتبر أنه تم "القضاء على قيادة بعض الجماعات الإرهابية".
وكان جيش بوركينا فاسو قد نشر مطلع مايو صور نحو خمسين إرهابيًا. وأدت عدة هجمات برية وجوية بين 15 و28 مايو إلى مقتل ما لا يقل عن 80 مقاتلاً من الجماعات الإرهابية في محافظتي سوم (شمال) وكوسي (شمال غرب)، بحسب الجيش.
وتشهد بوركينا فاسو، ولا سيما مناطقها الشمالية والشرقية، هجمات إرهابية متكررة منذ عام 2015 تشنّها حركات تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين خلّفت أكثر من ألفي قتيل و1,8 مليون نازح.

المصدر: آ ف ب
إرهاب
منطقة الساحل الأفريقي
بوركينا فاسو
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