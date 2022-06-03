زيلينسكي واثق من النصر في الأزمة الأوكرانية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن بلاده ستنتصر فيما أكدت موسكو التي تركز قواتها في منطقة دونباس الشرقية أنها حققت "بعض" أهدافها.

ونجحت موسكو منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، في زيادة الأراضي التي تسيطر عليها في أوكرانيا بثلاثة أضعاف، فباتت تسيطر نحو 125 ألف كلم مربع، على ما أوضح زيلينسكي.

وبعد مرور مئة يوم على بدء العملية، حذر منسق الأمم المتحدة لشؤون أوكرانيا أمين عوض "ليس هناك ولن يكون هناك أي طرف منتصر... نحن بحاجة إلى السلام".

وأضاف في بيان "خلال ثلاثة أشهر ونيف، أجبر نحو 14 مليون أوكراني على مغادرة منازلهم، معظمهم نساء وأطفال".

وأكد زيلينسكي الجمعة "النصر سيكون حليفنا"، في فيديو قصير نشره على إنستغرام يظهر فيه أمام مقر الرئاسة في كييف محاطا بعدد من مساعديه المقربين.

من جانبه، أعلن الكرملين تحقيق "بعض" أهداف العملية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين إن "هذا العمل سيتواصل حتى تحقيق كل أهداف العملية العسكرية الخاصة".

ميدانيا، أقر زيلينسكي الخميس بأن الوضع في شرق أوكرانيا "صعب فعلا"، موضحا "نحن نخسر بين ستين ومئة جندي يوميا يقتلون في المعارك ونحو 500 جريح".

وقال "حققنا بعض النجاح في معركة سيفيرودونتسك" العاصمة الإدارية لمنطقة لوغانسك التي تشكل مع منطقة دونيتسك حوض دونباس.



