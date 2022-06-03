إصابة صحفيين ومقتل سائق سيارتهما في أوكرانيا

أصيب صحفيان من وكالة رويترز للأنباء وقُتل سائق في شرق أوكرانيا اليوم الجمعة بعد تعرض السيارة التي كانوا يستقلونها لإطلاق النار خلال توجههم إلى مدينة سيفيرودونيتسك.

كان الصحفيان، وهما المصور الفوتوغرافي ألكسندر إيرموتشينكو والمصور التلفزيوني بافيل كليموف، يستقلان سيارة في الطريق بين سيفيرودونيتسك وبلدة روبيجني التي تبعد عشرة كيلومترات إلى الشمال.

وليس بإمكان رويترز بعد تحديد هوية السائق الذي كلف بنقل الصحفيين خلال رحلتهما الصحفية. ولم ترد وزارة الدفاع الأوكرانية على اتصال هاتفي من رويترز للحصول على تعليق على الحادث.

ونُقل إيرموتشينكو وكليموف إلى مستشفى في روبيجني حيث تلقيا علاجا أوليا. وأصيب إيرموتشينكو بشظية صغيرة بينما أصيب كليموف بكسر في الذراع.

وقال متحدث باسم رويترز في بيان "تتقدم رويترز بخالص التعازي إلى أسرة السائق في فقيدها".