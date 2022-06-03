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مسؤولون أميركيون يدلون بتصريحات حول جدري القردة
معدات للكشف عن فيروس جدري القردة
3 يونيو 2022 22:29

حث مسؤولو الصحة الأميركيون، اليوم الجمعة، الأطباء على إجراء اختبارات جدري القردة في حالة الاشتباه فيها.
وقال المسؤولون إنه قد يكون هناك انتشار على مستوى المجتمع، لكن من السابق لأوانه القول ما إذا كان المرض سيتحول إلى وباء
وأضاف مسؤولو المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للصحفيين، في مؤتمر عبر الهاتف، إنه تم تسجيل 21 إصابة بالمرض حتى الآن في 11 ولاية على الأقل، مع عزل المرضى للمساعدة في منع العدوى.
وأوضح المسؤولون أن مخاطر هذا المرض على الصحة العامة لا تزال منخفضة.
وتقول منظمة الصحة العالمية إنه تم تسجيل أكثر من 550 إصابة مؤكدة بجدرى القردة في 30 دولة على الأقل خارج إفريقيا، التي يتوطن فيها الفيروس عادة.

المصدر: رويترز
جدري القرود
الصحة
وباء
فيروس
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