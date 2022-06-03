بوتين يدلي بتصريحات مشجعة بشأن صادرات الحبوب

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بتصريحات مشجعة بشأن استئناف صادرات الحبوب من بلاده ومن أوكرانيا.

وقال بوتين، في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي، «نضمن أمن صادرات الحبوب من موانئ بحر آزوف»، ومضيفا أنه «يمكن تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر رومانيا وبولندا».

تخشى الأمم المتحدة «مجاعة» لا سيما في دول أفريقية كانت تستورد أكثر من نصف القمح الذي تحتاج إليه من أوكرانيا أو من روسيا في حين لا يمكن لأي سفينة الخروج من مرافئ أوكرانيا.

وأوضح بوتين أن البعض يحاول تحميل روسيا مسؤولية مشاكل سوق الغذاء العالمية، ونفى أن تكون بلاده قد فرضت حظرا على صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

ساهمت الأزمة الأوكرانية في ارتفاع الأسعار بشكل فوري حيث تمثل أوكرانيا وروسيا معا 30 بالمئة من صادرات القمح العالمية. زلم تتمكن الدولتان من تصدير إنتاجهما من القمح منذ 24 فبراير الماضي.

وأضاف الرئيس الروسي «الوضع سيزداد سوءا لأن البريطانيين والأميركيين فرضوا عقوبات على أسمدتنا».

واشار إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة لا علاقة له بالعمليات الجارية في أوكرانيا.