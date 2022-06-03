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الأمم المتحدة: محادثات «بناءة» بشأن صادرات الحبوب
مارتن جريفيث، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في الأمم المتحدة
3 يونيو 2022 21:22

قال متحدث بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في المنظمة الدولية أجرى محادثات «صريحة وبناءة» مع المسؤولين الروس. تركزت المحادثات حول تسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود.
وأضاف المتحدث ستيفان دوجاريك أن جريفيث اجتمع مع مسؤولين معنيين بالشؤون الخارجية والدفاع أثناء زيارته لموسكو يومي الخميس والجمعة.
يسعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى التوسط فيما يسميه «صفقة شاملة» لاستئناف صادرات المواد الغذائية الأوكرانية وصادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية، والتي تعطلت إثر الأزمة الأوكرانية.
وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك إن جوتيريش كلف ريبيكا جرينسبان ومارتن جريفيث  بالعمل على هذا الملف.

المصدر: وكالات
مارتن جريفيث
صادرات
الحبوب
أزمة غذائية
القمح
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