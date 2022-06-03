مقتل جنديين من قوات حفظ السلام الأممية في مالي

قتل عنصران من قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي، اليوم الجمعة، في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في وسط البلاد، كما أعلن الناطق باسم البعثة أوليفييه سالغادو على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال مسؤول أمني إن الجنديين كانا ضمن الكتيبة المصرية العاملة في إطار بعثة الأمم المتحدة (مينوسما). وأضاف سالغادو أن جنديين آخرين أصيبا بجروح.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "هذا هو الحادث السادس الذي تتعرض فيه قافلة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للهجوم منذ 22 مايو".

وقع الانفجار قرب دوينتزا (وسط) على محور الطرقات المؤدي إلى مدينة تمبكتو (شمال). وهما ثاني وثالث عنصر من قوة حفظ السلام يقتلان في ثلاثة أيام.

كان جندي أردني قضى متأثراً بإصابته بسلاح خفيف أو قاذفة صواريخ على قافلة كان ضمنها الأربعاء في كيدال (شمال).

مع أكثر من 12 ألف جندي ينتشرون في هذا البلد، تعد مينوسما بعثة الأمم المتحدة التي خسرت أكبر عدد من العناصر في العالم.

ومنذ إنشائها في 2013، قتل 174 عنصراً من قوة حفظ السلام في أعمال معادية.