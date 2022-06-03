تصريحات مطمئنة بشأن صادرات الحبوب من أوكرانيا وروسيا

أعلن الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي رئيس السنغال ماكي سال، اليوم الجمعة، أنه خرج "مطمئنا" بعد لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين والذي بحث معه المخاوف من أزمة غذائية.

وقال سال للصحفيين، في ختام هذا اللقاء في سوتشي بجنوب روسيا "نخرج من هنا مطمئنين جدا ومسرورين جدا بمحادثاتنا"، مضيفا أنه وجد الرئيس الروسي "ملتزما ومدركا أن أزمة العقوبات تتسبب بمشاكل خطيرة للاقتصادات الضعيفة مثل الاقتصادات الأفريقية".

بوتين يستقبل ماكي سال

وأكد الرئيس السنغالي أن بوتين أبدى رغبته في تسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية أثناء اجتماع في منتجع سوتشي.

وأضاف سال، في بيان على موقع تويتر، أن بوتين أبلغه باستعداد روسيا أيضا لضمان صادرات القمح الروسي والأسمدة.

استمرت المحادثات بين بوتين وماكي سال، الذي حضر برفقة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التشادي موسى فقي محمد ثلاث ساعات كما أوضح الرئيس السنغالي مشيرا إلى "تبادل كامل حول الوضع".

بوتين يستقبل ماكي سال (يمين) وفقي (وسط)

وأوضح "لقد قلت له إننا حضرنا أولا لكي نطلب العمل من أجل السلام".

تخشى الأمم المتحدة "مجاعة" لا سيما في دول أفريقية كانت تستورد أكثر من نصف القمح الذي تحتاج إليه من أوكرانيا أو من روسيا في حين لا يمكن لأي سفينة الخروج من مرافئ أوكرانيا.

أدى ذلك الى ارتفاع أسعار الحبوب التي تجاوزت ما كانت عليه عام 2011 و2008.