السبت 4 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
تصريحات مطمئنة بشأن صادرات الحبوب من أوكرانيا وروسيا
ماكي سال، رئيس السنغال الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي
3 يونيو 2022 20:28

أعلن الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي رئيس السنغال ماكي سال، اليوم الجمعة، أنه خرج "مطمئنا" بعد لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين والذي بحث معه المخاوف من أزمة غذائية.
وقال سال للصحفيين، في ختام هذا اللقاء في سوتشي بجنوب روسيا "نخرج من هنا مطمئنين جدا ومسرورين جدا بمحادثاتنا"، مضيفا أنه وجد الرئيس الروسي "ملتزما ومدركا أن أزمة العقوبات تتسبب بمشاكل خطيرة للاقتصادات الضعيفة مثل الاقتصادات الأفريقية".

  • بوتين يستقبل ماكي سال
    بوتين يستقبل ماكي سال

وأكد الرئيس السنغالي أن بوتين أبدى رغبته في تسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية أثناء اجتماع في منتجع سوتشي.
وأضاف سال، في بيان على موقع تويتر، أن بوتين أبلغه باستعداد روسيا أيضا لضمان صادرات القمح الروسي والأسمدة.
استمرت المحادثات بين بوتين وماكي سال، الذي حضر برفقة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التشادي موسى فقي محمد ثلاث ساعات كما أوضح الرئيس السنغالي مشيرا إلى "تبادل كامل حول الوضع".

  • بوتين يستقبل ماكي سال (يمين) وفقي (وسط)
    بوتين يستقبل ماكي سال (يمين) وفقي (وسط)

وأوضح "لقد قلت له إننا حضرنا أولا لكي نطلب العمل من أجل السلام".
تخشى الأمم المتحدة "مجاعة" لا سيما في دول أفريقية كانت تستورد أكثر من نصف القمح الذي تحتاج إليه من أوكرانيا أو من روسيا في حين لا يمكن لأي سفينة الخروج من مرافئ أوكرانيا.
أدى ذلك الى ارتفاع أسعار الحبوب التي تجاوزت ما كانت عليه عام 2011 و2008.

المصدر: وكالات
ماكي سال
تصدير
الحبوب
القمح
آخر الأخبار
بسبب والده.. تيفيز يعتزل الكرة
الرياضي
بسبب والده.. تيفيز يعتزل الكرة
اليوم 16:46
بيكيه وشاكيرا يدخلان مرحلة الانفصال
الرياضي
بيكيه وشاكيرا يدخلان مرحلة الانفصال
اليوم 16:42
عناصر من الشرطة البريطانية في العاصمة لندن
عربي ودولي
إخلاء ساحة شهيرة في لندن بسبب سيارة مشبوهة
اليوم 16:42
متحف المستقبل
الإمارات
ضمن مشاركته في الاحتفال بيوم البيئة العالمي.. "متحف المستقبل" يستعرض جهوده الرائدة لحماية كوكب الأرض والحفاظ على استدامة البيئة
اليوم 16:28
انفصال قلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه والنجمة شاكيرا
دنيا
انفصال قلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه والنجمة شاكيرا
اليوم 16:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©