4 قتلى بحادث قطار في ألمانيا

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب آخرون بجروح في حادث خروج قطار عن سكته قرب منتجع في منطقة الألب البافارية بجنوب ألمانيا، اليوم الجمعة، على ما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة، في بيان "في حادث القطار الخطير، حتى الساعة 3,32 بعد الظهر (15,32 ت غ)، توفي أربعة أشخاص متأثرين بجروحهم".

وأضافت "جرح نحو 30 شخصا 15 منهم إصابتهم خطيرة نقلوا على إثرها إلى مستشفيات قريبة" مؤكدة بدء عملية إنقاذ كبيرة.

وأرسلت ثلاث مروحيات من منطقة "تيرول" النمساوية إلى مكان الحادث لتقديم الإسعافات الأولية، وفق تقارير إعلامية.

وأظهرت مشاهد، نشرتها وسائل إعلام محلية، عددا من عربات القطار التي هوت على جانبها.

خروج القطار عن سكته

واستخدم عناصر الإنقاذ السلالم لدخول العربات والوصول إلى الركاب العالقين.

وقال شتيفان سونتاغ من شرطة بافاريا العليا إن القطار كان "مكتظا جدا وكان يستخدمه عدد كبير من الأشخاص، وهذا ما يفسر العدد الكبير من الجرحى".

كان القطار قد غادر "غارميش-بارتنكيرشن" متوجها إلى ميونيخ عندما وقع الحادث في المنطقة القريبة من المنتجع.

وقُطع جزء من الطريق الرابط بين ميونيخ وغارميش-بارتنكيرشن وتم تحويل حركة المرور، على ما أعلن مشغل القطارات الألماني "دويتشه بان".

يستعد منتجع "غارميش-بارتنكيرشن" الجبلي السياحي والمناطق المحيطة به لاستضافة قمة مجموعة السبع التي تجمع قادة الدول الكبرى في وقت لاحق هذا الشهر.

يلتقي القادة في قصر "إيلماو" على بعد نحو11 كلم عن "غارميش-بارتنكيرشن" بين 26 و28 يونيو الجاري.