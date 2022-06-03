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الأمم المتحدة تحذر من مجاعة عالمية تلوح في الأفق
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3 يونيو 2022 19:07

حذر مسؤولون في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن الأزمة الأوكرانية تهدد بأزمة جوع حول العالم.
وقال منسق الأمم المتحدة المعني بالأزمة الأوكرانية أمين عوض إن ما لا يقل عن 15.7 مليون شخص في أوكرانيا بحاجة ماسة الآن إلى المساعدة والحماية، مع ارتفاع هذا العدد يوماً بعد يوم.
وقال عوض، في إفادة صحفية عبر الإنترنت، إنه عندما يحل الشتاء سيتعرض الملايين للخطر.
وأشار إلى أن قرابة 14 مليون شخص، أي ثلث عدد سكان أوكرانيا، أجبروا على الفرار، وظل ما بين 15 مليوناً إلى 16 مليوناً في أوكرانيا لكنهم فقدوا سبل عيشهم.
وأوضح أن الإغاثة الإنسانية ساعدت أكثر من 1.5 مليون شخص حتى الآن، ويمكن أن تصل إلى 8.7 مليون بحلول أغسطس، و25 مليوناً بحلول نهاية العام.
وأسهمت العملية في أزمة غذاء عالمية مع ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة. وتورد روسيا وأوكرانيا معا نحو ثلث إمدادات القمح العالمية، كما أن روسيا مورد رئيسي للأسمدة وأوكرانيا مورد رئيسي للذرة وزيت دوار الشمس.
وقال عوض إن هناك حاجة لمزيد من المفاوضات لفتح ممرات التجارة عبر البحر الأسود.
وتابع قائلاً "عدم فتح تلك الموانئ سيؤدي إلى مجاعة واضطرابات وهجرة جماعية حول العالم"، مشيراً إلى أن نقص القمح والحبوب الأخرى يمكن أن يؤثر على 1.4 مليار شخص، مما قد يتسبب في الجوع وزيادة التضخم.
تسعى الأمم المتحدة إلى التوسط في اتفاق لفتح الممرات أمام صادرات الحبوب الأوكرانية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا مستعدة لتسهيل صادرات القمح الأوكرانية من البحر الأسود، وكذلك شحنات الأسمدة الروسية، إذا تم تخفيف العقوبات.
وصف ماثيو هولينجورث المسؤول في برنامج الأغذية العالمي موانئ البحر الأسود بأنها "الحل السحري عندما يتعلق الأمر بدرء المجاعات والجوع حول العالم".
وناشد المجتمع الدولي إيجاد سبل لإخراج الشحنات الغذائية من أوكرانيا عن طريق البر أو البحر" في ظل استمرار الأزمة.
من جانب آخر، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن هناك حوالي سبعة ملايين نازح داخل أوكرانيا حتى 23 مايو الماضي، بانخفاض عن ذروة بلغت حوالي ثمانية ملايين.

المصدر: رويترز
الأمم المتحدة
مجاعة
جوع
أزمة غذائية
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