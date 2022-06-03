تفاؤل تركي بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية

قال مسؤول تركي كبير إن بلاده تتوقع إحراز تقدم في خطة لفتح الطريق أمام صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود عندما يزور وزير الخارجية الروسي تركيا الأسبوع المقبل.

وأضاف المسؤول أن موسكو وكييف تسعيان للتوصل لحل لهذه المسألة.وقالت موسك، أمس الخميس، إنها مستعدة لقبول خطة لتصدير المحاصيل.

وتوقف تصدير شحنات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود مع بدء الأزمة، وما زال أكثر من 20 مليون طن من الحبوب مخزنة في الصوامع.

ويخشى أن يؤدي ذلك إلى أزمة غذاء عالمية مع ارتفاع أسعار الحبوب والأسمدة، مما دفع الأمم المتحدة إلى اقتراح خطة لإعادة فتح طرق الشحن من أوديسا وموانئ أوكرانية أخرى.

وتتشارك تركيا الحدود البحرية مع أوكرانيا وروسيا، وقالت إنها مستعدة لتولي دور ضمن "آلية للمراقبة" إذا تم التوصل إلى اتفاق. قد يشمل ذلك مرافقة قطع من الأسطول التركي للناقلات المغادرة من أوكرانيا والتي تعبر المضائق التركية.

ويستقبل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نظيره الروسي سيرجي لافروف لإجراء محادثات حول الخطة في الثامن من يونيو الجاري.

وقال المسؤول لرويترز "تركيا تتفاوض مع الطرفين بشأن هذا منذ فترة. هناك توقعات بإحراز تقدم. روسيا تريد حل هذه المشكلة وهو أيضا ما تريده أوكرانيا ودول أخرى".

وأضاف "قد تكون هناك بعض النتائج الملموسة، ولكن هناك أيضا بعض المشكلات الفنية والصعبة مثل شراء المنتجات وتحويلات الأموال".

يمثل إنتاج روسيا وأوكرانيا معا ما يقرب من ثلث إمدادات القمح العالمية، في حين أن روسيا هي أيضا مصدر كبير للأسمدة وأوكرانيا مصدر رئيسي للذرة وزيت عباد الشمس.