سريلانكا تطلب مساعدة الأمم المتحدة وتحذر من مجاعة

أعلنت الحكومة في سريلانكا، اليوم الجمعة، أنها طلبت مساعدة طارئة من الأمم المتحدة لإعادة تشكيل مخزونها من المواد الغذائية الأساسية، محذرة من خطر حصول مجاعة في البلد.

تواجه سريلانكا أخطر أزمة اقتصادية منذ استقلالها وتعاني نقصا في الوقود والغذاء والأدوية بسبب انقطاع العملات الأجنبية والتضخم.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء، في بيان، أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تعتزم تطبيق "خطة أزمة للاستجابة للوضع الغذائي الطارئ" وستقدم مساعدة مالية لقطاع الزراعة في المناطق الحضرية.

وتراجع إنتاج الأرز في سريلانكا بمعدل النصف العام الماضي و يعاني الموسم الجديد الذي بدأ الشهر الماضي بشدة بسبب نقص الأسمدة الناجم عن نفاد العملات الأجنبية.

في مواجهة انكماش مالي غير مسبوق، طلبت سريلانكا مساعدة صندوق النقد الدولي بعدما تخلفت عن سداد أقساط دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار أميركي.

وعينت سريلانكا في مايو رئيس الوزراء الجديد رانيل ويكريميسينغه الذي يتولى كذلك مهام وزير المال.