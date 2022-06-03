السبت 4 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
بوتين يبحث مع الاتحاد الأفريقي مسألة تصدير الحبوب
بوتين يستقبل ماكي سال
3 يونيو 2022 16:57

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع زعماء الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، مسألة تصدير الحبوب التي يخشى أن تؤدي إلى أزمة غذائية.
واستقبل بوتين الرئيس السنغالي ماكي سال الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في مستهل المحادثات في منتجع سوتشي بجنوب روسيا.
وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين أنّ الرئيس الروسي سيقدّم "شرحاً وافياً حول رؤيته لوضع الحبوب في أوركرانيا".
وأضاف "سيفسّر الرئيس لضيوفنا وأصدقائنا الأفارقة الوضع الحقيقيّ للأمور. وسيشرح مرّة أخرى ما يحدث هناك، ومن لغّم الموانئ، وما المطلوب لتصدير الحبوب، وضمان أنّ أحداً لن يغلق الموانئ".

  • بوتين يستقبل ماكي سال (يمين) وفقي (وسط)
    بوتين يستقبل ماكي سال (يمين) وفقي (وسط)

تأتي زيارة المسؤولين الأفريقيين إلى روسيا في إطار الجهود التي يبذلها التكتل لا سيما لفتح الطريق أمام مخزونات الحبوب والأسمدة التي يؤثر توقفها على دول القارة خصوصا.
أسهمت الأزمة الأوكرانية في ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت التي تجاوزت ما كانت عليه عام 2011 و2008.
وتصدر روسيا وأوكرانيا مجتمعتين 30 % من صادرات القمح العالمية.
وتتخوّف الأمم المتحدة من حدوث "مجاعة" خصوصاً في بلدان أفريقية كانت تستورد أكثر من نصف قمحها من أوكرانيا أو روسيا.
لكن مع تفاقم الأزمة، لم تعد هناك سفن تغادر أوكرانيا التي كانت أيضا رابع مصدّر للذرة وكانت على وشك أن تصبح ثالث أكبر مصدر للقمح إذ وفرت وحدها 50 % من التجارة العالمية من البذور والزيت قبل اندلاع الأزمة.
من جانبها، تؤكد موسكو أن توقف الصادرات من أوكرانيا ليس خطأها بل نتيجة لتلغيم كييف الموانئ الأوكرانية.
في المقابل، حظرت صادرات الحبوب الروسية إلى حد كبير بسبب العقوبات اللوجستية والمالية التي فرضها الغرب.
ويدعو الكرملين إلى إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية لتجنب أزمة الغذاء العالمية.
وأوضح بيان صادر عن ماكي سال، أمس الخميس، أنّ زيارة موسكو "تندرج في إطار الجهود التي تبذلها رئاسة الاتحاد للمساهمة" في تهدئة الأزمة في أوكرانيا و"فتح الطريق أمام مخزونات الحبوب والأسمدة التي تؤثر عرقلة مرورها على الدول الأفريقية خصوصا".

المصدر: وكالات
ماكي سال
فلاديمير بوتين
الاتحاد الأفريقي
تصدير
الحبوب
آخر الأخبار
بسبب والده.. تيفيز يعتزل الكرة
الرياضي
بسبب والده.. تيفيز يعتزل الكرة
اليوم 16:46
بيكيه وشاكيرا يدخلان مرحلة الانفصال
الرياضي
بيكيه وشاكيرا يدخلان مرحلة الانفصال
اليوم 16:42
عناصر من الشرطة البريطانية في العاصمة لندن
عربي ودولي
إخلاء ساحة شهيرة في لندن بسبب سيارة مشبوهة
اليوم 16:42
متحف المستقبل
الإمارات
ضمن مشاركته في الاحتفال بيوم البيئة العالمي.. "متحف المستقبل" يستعرض جهوده الرائدة لحماية كوكب الأرض والحفاظ على استدامة البيئة
اليوم 16:28
انفصال قلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه والنجمة شاكيرا
دنيا
انفصال قلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه والنجمة شاكيرا
اليوم 16:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©