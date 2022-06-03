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روسيا تكشف عن حصيلة الأهداف العسكرية في أوكرانيا
روسيا تكشف عن حصيلة الأهداف العسكرية في أوكرانيا
3 يونيو 2022 16:18

ذكر الجيش الروسي اليوم الجمعة، أنه شن المزيد من الضربات الصاروخية والمدفعية في أوكرانيا، الليلة الماضية، بالإضافة إلى ضربات جوية.
وذكرت وزارة الدفاع في موسكو أنه تم القضاء على أكثر من 360 «قوميا»، بينما تم تدمير 49 من أنظمة الأسلحة والمركبات العسكرية.
وذكر المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف أن محطة إذاعية للمراقبة في «سلوفيانسك، كانت من بين الأهداف التي تم تدميرها. 

ويقع مقر القوات المسلحة الأوكرانية في«دونباس» في منطقة«سلوفيانسك» وأضاف كوناشينكوف أن النيران الروسية استهدفت أيضاً أربعة مستودعات للذخيرة في منطقة«دونباس». وتم استهداف عشرات الأهداف في منطقة«ميكولايف» الجنوبية.ولم يتسن التحقق من المعلومات من مصادر مستقلة.

 

المصدر: د ب أ
روسيا
أوكرانيا
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