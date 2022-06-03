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الاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا
3 يونيو 2022 14:38

 تبنت دول الاتحاد الأوروبي ال 27 اليوم الجمعة حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا بسبب حرب موسكو لأوكرانيا، وفقاً لبيان أصدره مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وأوضح بوريل أن العقوبات تستهدف «قدرة (روسيا) على تمويل الحرب عبر فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية».
وتستهدف حزمة العقوبات النفط الروسي الذي يتم تصديره عبر البحر، وتستثني النفط الذي يتم نقله عبر خطوط الأنابيب. ويستبعد هذا خط أنابيب «دروجبا العملاق» الذي يعود للحقبة السوفييتية، والذي يربط روسيا بالعديد من دول شرق ووسط أوروبا.
وتم تخفيف حظر النفط الروسي بعد حشد قوي من جانب المجر ودول حبيسة أخرى ضد حظر شامل مقترح من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي استمر نحو شهر.
واستجاب الاتحاد الأوروبي أيضا لضغط المجر، وسوف يمتنع عن فرض عقوبات على رئيس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية البطريرك كيريل، في أحدث جولة من الإجراءات العقابية ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

 

المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
روسيا
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