الجيش الأوكراني: معركة «سيفيرودونتسك» لم تنته

ذكر الجيش الأوكراني اليوم الجمعة أنه تمكن من الاحتفاظ بمواقعه في مدينة «سيفيرودونيتسك» المهمة استراتيجياً شرقي أوكرانيا الليلة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها حول الوضع في أوكرانيا «يستمر القتال وسط سيفيرودونيتسك» مضيفة أن قوات روسية تقصف بشكل مستمر مواقع أوكرانية بالمدينة، بالإضافة إلى ضاحيتي «بوريفسك» و«أوستينيفكا» وفي مدينة «ليسيتشانسك» عبر نهر «سيفيرسكي دونيتس».

بالإضافة إلى ذلك، تحدثت هيئة الأركان العامة عن غارات جوية روسية على قرية «ميرنا دولينا»، ومحاولات فاشلة لاقتحام مستوطنتي «ميتيولكين» و«بولوهوريفكا» القريبتين.

وذكر الجيش الأوكراني أن المحاولات الروسية لعزل «سيفيرودونتسك» من خطوط الإمداد أقصى الغرب، بمهاجمة المنطقة حول «باخموت» لم تنجح أيضاً.

وفي المنطقة حول «سلوفيانسك»، تحرز القوات الروسية تقدماً بطيئاً. وذكر التقرير أن محاولات اقتحام المدينة تمت من ليمان، مضيفاً أن هجمات روسية من الشمال، تم صدها، مما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف العدو.