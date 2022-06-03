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رئيس البرلمان الأوكراني يطالب ألمانيا بتسليم الأسلحة بسرعة
رئيس البرلمان الأوكراني يطالب ألمانيا بتسليم الأسلحة بسرعة
3 يونيو 2022 12:50

طالب رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك مجددا بتسليم سريع للأسلحة التي وعدت بها ألمانيا لدرء الهجوم الروسي.
وقال ستيفانتشوك في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة: «المهم الآن هو تنفيذ القرارات بسرعة. يجب تسليم الأسلحة بسرعة».
ويزور ستيفانتشوك برلين حاليا، ودعا من بين أمور أخرى إلى تسليم دبابات ألمانية من طرازي «ليوبارد و»ماردر«إلى أوكرانيا وتسريع تسليم الأسلحة.
ومن المقرر أن يلتقي ستيفانتشوك اليوم المستشار الألماني أولاف شولتتس والرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير. وقال ستيفانتشوك ل»فونكه«:»أود دعوة المستشار أولاف شولتس إلى كييف لإلقاء خطاب أمام البرلمان الأوكراني«.
تجدر الإشارة إلى أن شولتس يواجه اتهامات منذ أسابيع بأنه يسير بشكل متردد للغاية فيما يتعلق بتوريدات أسلحة لأوكرانيا. ورغم أن الحكومة الألمانية تعهدت بتسليم أوكرانيا أسلحة مضادة للدبابات وغيرها من الأسلحة، فإنها لم تورد أية أسلحة ثقيلة حتى الآن.
وكان شولتس أعلن في البرلمان، الأربعاء الماضي، اعتزام بلاده تسليم أوكرانيا نظام الدفاع الجوي«إيريس-تي» من إنتاج شركة«ديل» الألمانية، بالإضافة إلى رادار تتبع يُسْتَخْدَم في تعقب مواقع المدفعية. ومن المرجح أن يكون هذا الرادار من طراز كوبرا.

 

المصدر: د ب أ
أوكرانيا
ألمانيا
روسيا
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