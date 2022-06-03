بريطانيا: روسيا أخفقت في تحقيق أهدافها

قالت وزارة الدفاع البريطانية في اليوم المئة من الهجوم الروسي لأوكرانيا إن موسكو فشلت في تحقيق أهدافها الأولية المتمثلة في الاستيلاء على كييف ومراكز الحكومة الأوكرانية، لكنها تحقق نجاحاً تكتيكياً في دونباس.

وأضافت الوزارة في إفادة دورية على تويتر «بالقياس على الخطة الأصلية لروسيا، لم يتم تحقيق أي من الأهداف الاستراتيجية»، لكنها قالت إن موسكو تحقق نجاحا تكتيكيا في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، وتسيطر على أكثر من 90 بالمئة من لوجانسك أوبلاست.

وتقترب روسيا من السيطرة الكاملة على لوجانسك، وهي واحدة من منطقتين أوكرانيتين تشكلان معا المنطقة التي تُعرف باسم دونباس.