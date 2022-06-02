«التعاون الخليجي»: تمديد الهدنة في اليمن يعكس اهتمام المجتمع الدولي

الرياض (الاتحاد)

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، أمس، بتمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين وفق أحكام الاتفاقية الأصلية نفسها التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي.

وأكد أن الاتفاق على تمديد الهدنة يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية، مثمنًا جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم وقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن والأطراف كافة في تمديد الهدنة التي ستثمر في استمرار تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق.