الجمعة 3 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
«التعاون الخليجي»: تمديد الهدنة في اليمن يعكس اهتمام المجتمع الدولي
نايف الحجرف
3 يونيو 2022 01:44

الرياض (الاتحاد)

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، أمس، بتمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين وفق أحكام الاتفاقية الأصلية نفسها التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي.
وأكد أن الاتفاق على تمديد الهدنة يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية، مثمنًا جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم وقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن والأطراف كافة في تمديد الهدنة التي ستثمر في استمرار تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق.

التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
نايف الحجرف
اليمن
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
جنود من جيش بوركينا فاسو
عربي ودولي
تحييد قياديين إرهابيين في الساحل الأفريقي
اليوم 23:30
رئيس الدولة: دفع مسيرة الوطن وتحقيق سعادة شعبنا هي أولوياتنا القصوى
الإمارات
رئيس الدولة: دفع مسيرة الوطن وتحقيق سعادة شعبنا هي أولوياتنا القصوى
اليوم 23:11
فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني
عربي ودولي
زيلينسكي واثق من النصر في الأزمة الأوكرانية
اليوم 22:58
آثار قصف في أوكرانيا
عربي ودولي
إصابة صحفيين ومقتل سائق سيارتهما في أوكرانيا
اليوم 22:46
معدات للكشف عن فيروس جدري القردة
عربي ودولي
مسؤولون أميركيون يدلون بتصريحات حول جدري القردة
اليوم 22:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©