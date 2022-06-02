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اليمن.. 46 ضحية لألغام «الحوثي» خلال شهرين
أرشيفية
3 يونيو 2022 01:44

عدن (وكالات)

وثق المرصد اليمني للألغام سقوط 46 ضحية من المدنيين نتيجة ‎الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال فترة الهدنة منذ الثاني من أبريل وحتى يوم أمس.
وأوضح المرصد أن الضحايا هم 20 قتيلاً مدنياً منهم 5 أطفال وامرأتان، فيما بلغ عدد الجرحى 26 مدنياً بينهم 4 أطفال وثلاث نساء.
وقال المرصد في بلاغ، إنه إلى جانب الخسائر البشرية هناك خسائر مادية تسببت بها حوادث انفجارات ‎الألغام، تمثلت في تدمير سيارتين و4 دراجات نارية ونفوق نحو 23 رأساً من الماشية.
ولفت المرصد إلى أن ألغام ميليشيات الحوثي حصدت في محافظة الحديدة خلال شهري الهدنة، 27 ضحية في صفوف المدنيين.
وأشار إلى أن ‏هناك تغييب واضح لملف ‎الألغام، على الرغم من أنه ملف إنساني بحت، ويمس حياة المدنيين بشكل مباشر، ويهدد حاضر اليمنيين ومستقبلهم
وجدد المرصد دعوته للأمم المتحدة والمنظمات والحكومات، الضغط على ميليشيات الحوثي للتوقف فوراً عن زراعة المزيد من ‎الألغام، وأن يتم إفراد مساحة خلال فترة الهدنة الجديدة لمناقشة ووضع حلول عاجلة لوقف سقوط مزيد من الضحايا المدنيين.

المرصد اليمني للألغام
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ميليشيات الحوثي
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