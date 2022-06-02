«إضراب دبلوماسي» في فرنسا للمرة الأولى منذ 20 عاماً

باريس (وكالات)

نظم الدبلوماسيون الفرنسيون إضراباً، أمس، للمرة الأولى منذ 20 عاماً، احتجاجاً على قلة الموارد وإصلاحات يضغط الرئيس إيمانويل ماكرون لإجرائها، ويقولون إنها يمكن أن تلحق الضرر بوضع فرنسا في العالم.

وشارك المئات من الموظفين الدبلوماسيين في الداخل والخارج، من بينهم بعض السفراء، في الإضراب الذي دعا له موظفون شباب في وزارة الخارجية.

واحتج حوالي 200 دبلوماسي خارج مقر وزارة الخارجية.

ويأتي الإضراب عقب فوز ماكرون بولاية رئاسية ثانية في أبريل الماضي، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو، ويريد أن تلعب دوراً قيادياً في تصدي التكتل للهجوم الروسي على أوكرانيا.

ويتمحور الاحتجاج حول دمج الدبلوماسيين في الخدمة المدنية الأوسع نطاقاً، وهو ما يزيد المنافسة على المناصب، لكن الدبلوماسيين يقولون إنه سيضعف الخدمة التي يقولون إنها تحتاج إلى خبرة مكتسبة على مدى سنوات.

ولدى فرنسا ثالث أكبر شبكة دبلوماسية في العالم إذ تملك 1800 دبلوماسي و13500 شخص في المجمل يعملون في وزارة الخارجية.