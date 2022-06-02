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شولتس يؤكد الاستعداد لموجة جديدة من كورونا
شولتس (الثاني من اليسار) خلال مؤتمر صحفي بعد مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات
3 يونيو 2022 00:32

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس اعتزام الحكومة الاتحادية والولايات الاستعداد بشكل جيد لاحتمال تردي وضع جائحة كورونا من جديد في الخريف المقبل.
وفي أعقاب مشاوراته مع رؤساء حكومات الولايات، قال شولتس، الخميس: إن من المحتمل تحسن وضع الوباء بشكل جيد في الصيف، لكنه أشار إلى احتمال ظهور ظروف مختلفة في الخريف والشتاء. وقال: «لهذا السبب، كان الاتفاق الواضح على أن نستعد لهذه اللحظة تحديدا».
وأضاف شولتس: «نحن مقبلون الآن على العطلات الصيفية، إذا جاز لي أن اختار هذا المثال، وما يعنينا هنا هو أن نعد الإطارات الشتوية المناسبة حسب الأهمية. ولو كانت الطبيعة ستصبح جليدية للغاية، فربما سنحتاج عندئذ إلى إمكانيات أخرى تجعلنا نواصل المضي قدما بشكل آمن».
وأضاف شولتس أن لجنة خبراء وفريق أزمة سيقدمان مقترحات. وبناء على تلك المقترحات، سيتم التشاور بشكل مكثف على الصعيد القانوني، وقال إنه يتعين توفير كل إمكانيات التحرك المطلوبة.
ورفض شولتس استباق هذه المشاورات واكتفى بالتأكيد على ضرورة عدم وجود إغلاقات على مستوى ألمانيا لمؤسسات رعاية الأطفال والمدارس.

المصدر: د ب أ
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