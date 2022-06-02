«الناتو» يتوقع معركة «استنزاف طويلة» في أوكرانيا

واشنطن (وكالات)

نبه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أمس، في واشنطن إثر لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى أن على الدول الغربية أن تستعد «لحرب استنزاف طويلة المدى» في أوكرانيا.

وأفاد ستولتنبرج لصحافيين: «علينا أن نستعد على المدى البعيد، لأن ما نراه أن هذه الأزمة باتت عملية استنزاف».

وستولتنبرج موجود في العاصمة الأميركية للتحضير لقمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، المقررة بين 28 و30 يونيو في مدريد.

وقال الأمين العام للأطلسي، أمس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الأزمة في أوكرانيا «يمكن أن تنتهي غداً، إذا وضعت روسيا حداً لهجومها».

لكنه تدارك: «إننا لا نرى أي مؤشر في هذا الاتجاه حتى الآن». واعتبر بلينكن أن هجوم روسيا على أوكرانيا سيستمر «أشهراً عدة» إضافية.

ومنذ بدء الهجوم، سيطرت القوات الروسية على مناطق في جنوب أوكرانيا أبرزها خيرسون وقسم من زابوريجيا، وتقدمت في دونباس مع سيطرتها خصوصاً على مدينة ماريوبول جنوب شرق البلاد.