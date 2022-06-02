الجفاف يهدد 7 ملايين صومالي.. والأمم المتحدة: الوضع مروع

دينا محمود، وكالات (مقديشو، لندن)

حذر كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في الصومال من توقعات مدمرة لملايين الصوماليين المتضررين من الجفاف، وسط تصاعد مخاطر المجاعة.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن منسق الشؤون الإنسانية في الصومال آدم عبد المولى القول: «الوضع مروع وكئيب للغاية: سوف يتأثر 7,1 مليون شخص بحالة الجفاف قبل نهاية هذا العام».وأوضح أن «نحو 1,4 مليون طفل يواجهون سوء تغذية حادا هذا العام».

وكان تقرير صدر مؤخراً عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أشار إلى تأثر نحو 6,1 مليون صومالي بحالة الطوارئ الناجمة عن الجفاف حتى مايو.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه خلال الفترة من أبريل إلى منتصف مايو من هذا العام، تم تسجيل أمطار خفيفة إلى معتدلة في أجزاء من جنوب ووسط وشمال غرب الصومال، وكانت هناك عواصف محلية وفيضانات مفاجئة في بعض المناطق. لكن كمية الأمطار كانت أقل من المتوسط، وغير كافية للتخفيف من ظروف الجفاف الحالية.

ونتيجة لقلة الأمطار، يواجه الصومال رابع موسم عجاف على التوالي وخطرا متزايدا بحدوث مجاعة محلية في 6 مناطق، بما في ذلك في ولاية جنوب غرب البلاد، خاصة إذا استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع ولم تستمر المساعدة الإنسانية للوصول إلى الأكثر ضعفا.

ومما زاد من الأزمة أن أصبح المزارعون الصوماليون أحدث فئات المجتمع المُدرجة على القائمة السوداء للأهداف التي تشن حركة «الشباب» الإرهابية هجماتها ضدها، وذلك في ظل تصعيد مسلحي الجماعة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، اعتداءاتهم في الفترة الأخيرة ضد العاملين في مجال الزراعة.

وأدت الهجمات، التي يبررها إرهابيو «الشباب» برفض المزارعين المستهدفين دفع إتاوات تفرضها الحركة عليهم بدعوى أنها «ضرائب مُستحقة»، إلى إجبار المئات منهم على هجر حقولهم وقراهم والإقامة في مخيمات للنازحين،

في حين بات آخرون يعتمدون بشكل كُليّ تقريبا، على المساعدات التي تقدمها وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية، المُثقلة بالأعباء من الأصل.

واعتبر متابعون للشأن الصومالي، أن استهداف المزارعين، يشكل تحولاً على الأرجح في الاستراتيجية التي تتبعها الحركة الإرهابية، بعدما كانت تركز هجماتها في السابق على قوات الأمن الصومالية والقوات التابعة للاتحاد الأفريقي، والمدنيين الذين تتهمهم بالتعاون مع السلطات الحاكمة في مقديشو.

وتعتمد «الشباب» بشكل كبير على الأموال التي تحصل عليها قسراً من المزارعين لمواصلة تمويل مخططاتها الإرهابية، التي تصاعدت العام الماضي بنسبة 17 % مُقارنة بالعام السابق لذلك.