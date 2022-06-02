الأمم المتحدة تدعو إلى حوار شامل ومباشر في السودان

أسماء الحسيني (الخرطوم)

دعت الأمم المتحدة بأن يكون الحوار المباشر الذي تزمع تيسيره بين الفرقاء السودانيين خلال الأسبوع المقبل حواراً شاملاً يتعاون فيه السودانيون وصولاً لانتقال يفضي إلى حكم مدني وسلام وانتخابات.

جاء ذلك عقب لقاء ممثل الأمم المتحدة فولكر بيترس بالمستشار توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون السياسية والأمنية رئيس الوساطة الجنوبية لحل الأزمة السودانية أمس، بمشاركة أعضاء الألية الثلاثية.

وقال قلواك في تصريحات صحفية عقب اللقاء إنهم ناقشوا مع الآلية الثلاثية الوضع في السودان حيث أكدت الآلية ومبادرة جنوب السودان استعدادهم جميعاً لدعم السودان وتحقيق الاستقرار فيه.

وأشار قلواك إلى أنهم توصلوا إلى أهمية دعم عقد مؤتمر جامع لأهل السودان لحل الأزمة السودانية من أجل إعادته لوضعه الطبيعي والوصول به لبر الأمان، مناشداً كل أبناء السودان بالداخل والخارج الجلوس والمشاركة في هذا الحوار ومناقشة قضايا السودان والخروج بتوصيات تحقق الاستقرار في بلادهم.

من جانبه، أكد بيرتس على ضرورة أن يكون الحوار في السودان شاملاً جامعاً. وقال إن «الآلية الثلاثية وجنوب السودان وبعض الأصدقاء بالخارج سيبذلون كل مافي وسعهم ليكون حواراً شاملاً وعملياً وناجحاً»، معلناً أن المحادثات المباشرة بين السودانيين ستنطلق الأسبوع المقبل.