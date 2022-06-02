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ليبيا.. مواجهات مسلحة بين ميليشيات في طرابلس
أرشيفية
3 يونيو 2022 01:45

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

اندلعت مواجهات عنيفة بين مجموعات مسلحة حول مقر المخابرات الليبية «جهاز الأمن الخارجي» في العاصمة طرابلس.
وقالت مصادر محلية: المواجهات بدأت بهجوم خاطف لقوات ما يعرف بـ «جهاز الشرطة القضائية»، التابعة إلى «أسامة نجيم»، مدعومًا من مجموعات مسلحة أخرى على المقر، استطاع خلالها أن ينتزع السيطرة على المقر من ميليشيا «ثوار طرابلس» التي يقودها «أيوب بوراس».
وأضافت المصادر، أن ميليشيا «ثوار طرابلس» أعادت حشد قواتها وشنت هجومًا مضادًا في محاولة لإعادة السيطرة على المقر، وهو ما لم تتمكن منه، بينما تأكد مقتل 5 عناصر من الشرطة القضائية.
وسقطت قذيفة في مطار معيتيقة الدولي خلال الاشتباكات، مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية به، وفق مصادر محلية.

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