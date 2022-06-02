الإمارات: نتضامن مع قوات حفظ السلام الأردنية في مالي

أبوظبي (وام)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى دوريات قوة الانتشار السريع من قوات حفظ السلام في مالي، الذي أسفر عن مقتل وإصابة 4 جنود أردنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع قوة الانتشار السريع الأردنية، التي تشارك مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الإنساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ولأهالي وذوي ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وقتل جندي أردنيّ من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وجرح 3 آخرون، صباح أمس الأول، في هجوم على موكب لهم في كيدال شمال البلاد، حسبما أعلنت «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي» «مينوسما».

وتعرّض الموكب الذي كان يضمّ أربعة جنود أردنيين لإطلاق نار مباشر وقذائف لساعة من الوقت، وفق ما أعلن ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمم المتحدة من نيويورك.

وتحدّث الناطق باسم بعثة المنظمة الدولية «مينوسما»، أوليفييه سالغادو على مواقع التواصل الاجتماعي، عن عمليّة إرهابيّة، من دون الإشارة لهوية منفذيها.

ونقل دوجاريك عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «إدانته الشديدة» للهجوم.

وكان غوتيريش أفاد في تقرير إلى مجلس الأمن، نشر صدفة في اليوم نفسه للهجوم، أنّ «مواقع مينوسما في كيدال، حيث وقع الهجوم، كان الأقل عرضة للهجمات».

وذكر التقرير: «الآثار المحتملة لتكثيف حوار البعثة مع الفاعلين الأساسيين في المنطقة». إلا أنّ الممثل الخاص للأمم المتحدة في مالي ورئيس بعثة «مينوسما» القاسم واني قال، في بيان، إنّ الهجوم الأخير هو خامس حادث يقع في منطقة كيدال خلال أسبوع.

ووصف البيان العملية بأنّها «محاولة يائسة أخرى من قبل الجماعات الإرهابية لعرقلة المساعي من أجل السلام في مالي وتنفيذ تفويض مينوسما».

وتنشط قوة «مينوسما» البالغ عديدها نحو 13 ألف عنصر في مالي منذ العام 2013، وتعد حاليا البعثة الأممية الأكثر تكبدا للخسائر البشرية في العالم.

وبحسب البعثة قتل 172 من عناصرها خلال هجمات.

وشهدت مالي، البلد الفقير الواقع في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021. وتترافق الأزمة السياسية مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012، وظهور حركات تمرد انفصالية وتطرف في الشمال.

وأودت أعمال العنف في مالي بحياة الآلاف من المدنيين والعسكريين، وأدّت إلى نزوح مئات الآلاف.



مقتل موظفيْن في الصليب الأحمر

قُتل موظفان لدى الصليب الأحمر في هجوم على المركبة التي كانت تقلّهما في منطقة كايس، غرب مالي، حسبما أعلن الصليب الأحمر في مالي، أمس، في بيان.

وقُتل في الهجوم سائق المركبة ومندوب من الصليب الأحمر الهولندي، بحسب الشهادات الأولى التي جمعها الصليب الأحمر، بأيدي «مسلّحين يستقلون دراجات نارية»، و»أطلقوا النار بدون سابق إنذار» على الفريق، حسبما ورد في البيان.

وكان السائق من الجنسية المالية والمندوب من الجنسية السنغالية، وفقاً للأمين العام للصليب الأحمر في مالي نوهوم مايغا لوكالة فرانس برس عبر الهاتف.

وأشار الصليب الأحمر إلى أن الفريق الذي كان «بمهمّة إنسانية في إحدى المركبات التي تحمل علامة الصليب الأحمر في مالي»، تعرّض لهجوم، أمس الأول، قرابة الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي وبتوقيت غرينتش في كوساني في كايس.

وأضاف البيان: «تأثّر العضوان الآخران في الفريق، وهما منسقة المشروع والمُحاسب، بشدة بهذه المأساة».

وقال مايغا: «ليس الصليب الأحمر هو المستهدف في ذاته»، متحدثاً عن عملية «سطو» محتملة، وليس فعلاً إرهابياً.