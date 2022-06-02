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«الصحة العالمية» تقدر سكان العالم الذين لديهم أجسام مضادة لكورونا
طفل يتلقى جرعة من لقاح مضاد لكورونا
3 يونيو 2022 00:06

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ثلثي سكان العالم ربما يكون لديهم مستويات كبيرة من الأجسام المضادة لمرض كوفيد-19، ما يعني أنهم أصيبوا بالمرض أو تلقوا تطعيما.
وقالت المنظمة، في ملخص لدراسات من جميع أنحاء العالم، أن ما يطلق عليها معدلات الانتشار المصلي ارتفعت إلى 67 في المئة في شهر أكتوبر من 16 في المئة في شهر فبراير عام 2021.
مع الأخذ في الاعتبار حالة الطوارئ الخاصة بالمتغير أوميكرون سريع الانتشار، فإن الرقم ربما يكون حتى أعلى الآن.
ويقدم تقرير منظمة الصحة العالمية لمحة عن الكيفية التي يزيد بها العالم بشكل جيد المقاومة ضد الجائحة.
وتوقع نموذج أعدته المنظمة الدولية أن تتراجع الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في أفريقيا، ربما بـ 94% إلى 22563 هذا العام، إذا ما لم يطرأ تغيير على السلالات الحالية ومعدلات انتقال العدوى.
وفقاً للمنظمة، فإن التراجع في الوفيات يأتي رغم توقعات بإصابة 73% من السكان.

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
أجسام مضادة
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لقاح كورونا
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