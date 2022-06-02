6 قتلى بهجمات إرهابية في الساحل الأفريقي

أعلنت قيادة جيش بوركينا فاسو، اليوم الخميس، أن جنديين اثنين وأربعة متطوعين مدنيين قتلوا في اشتباكات مع إرهابيين.

وقال الجيش، في بيان، إن جندياً وأربعة متطوعين في منظمة "متطوعون للدفاع عن أرض الأجداد" قتلوا، اليوم الخميس، في بلدة ديجبو الشمالية بإقليم سوم.

وأضاف أن ثمانية جنود أصيبوا وقتل سبعة إرهابيين على الأقل.

وذكر البيان أيضاً أن وحدة استطلاع في شمال غرب بوركينا فاسو اشتبكت الأربعاء مع "إرهابيين" في غومبورو بإقليم سورو حيث قتل ضابط.

وتشهد بوركينا فاسو هجمات تنفذها جماعات إرهابية تنتشر في منطقة الساحل الأفريقي.

وأسفرت الهجمات، التي تنفذها بشكل أساسي جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، عن مقتل أكثر من ألفي شخص ونزوح نحو 1,8 مليون من ديارهم.

وقالت مصادر أمنية، أمس الأربعاء، إن قائداً إرهابياً بارزاً في الشمال قتل في غارة جوية في 26 مايو الماضي.

وكان تيديان جبريلو ديكو على قائمة المطلوبين التي وزعتها القوات المسلحة في أوائل مايو إلى جانب 46 إرهابياً آخرين.

وتنشر فرنسا آلاف الجنود في منطقة الساحل الأفريقي في إطار قوة "برخان" المناهضة للإرهاب.

وقال الجيش الفرنسي، اليوم الخميس، إن قوة "برخان" نشرت طائرات "ميراج 2000" لدعم قوات بوركينا فاسو على الأرض بناء على طلب من واغادوغو.