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روسيا تعلن قراراً مهماً بشأن التصدير من أوكرانيا
حصاد القمح
2 يونيو 2022 21:24

نقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، قولها إن السفن التي تحمل الحبوب يمكنها مغادرة الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود عبر «ممرات إنسانية».
وأضافت الوزارة أن روسيا مستعدة لضمان سلامة تلك السفن.
وأوضحت الوكالة أن وزارة الدفاع قالت أيضا: إن روسيا لن تستغل الوضع الإنساني في أوكرانيا لخدمة أهداف «عمليتها العسكرية الخاصة» في أوكرانيا.
كانت العديد من المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، طالبت بالسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا وروسيا من أجل تفادي أزمة غذاء عالمية.
ويبحث رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس السنغال ماكي سال، الجمعة في العاصمة موسكو، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسألة تصدير الحبوب.
كانت روسيا أعلنت مرارا أن العقوبات التي فرضتها دول غربية على موسكو هي سبب توقف التصدير من أوكرانيا وروسيا.

المصدر: وكالات
تصدير
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