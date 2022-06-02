المغرب يوقف بعض رسوم الاستيراد لمواجهة ارتفاع الأسعار

قالت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، إنها صادقت على قرار وقف رسوم استيراد بعض البذور الزيتية والزيوت الخام، ابتداء من الثالث من يونيو الحالي، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الخام.

وقال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الحكومي الأسبوعي «مجلس الحكومة صادق على مشروع وقف استيفاء رسم الاستيراد المرسوم على بعض البذور الزيتية والزيوت الخام».

وأضاف أن هذا يهدف إلى مواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام وتأثيرها على بيع زيوت المائدة الأكثر استهلاكا.

وأوضح أنه سيتم «وقف استيفاء الرسوم المطبقة على البذور الزيتية الخام لعباد الشمس والصويا.. ابتداء من 3 يونيو حزيران 2022».