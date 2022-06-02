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الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على دورية أردنية من قوات حفظ السلام في مالي
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
2 يونيو 2022 20:44

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى دوريات قوة الانتشار السريع من قوات حفظ السلام في مالي، الذي أسفر عن مقتل وإصابة 4 جنود أردنيين.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. 
وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع قوة الانتشار السريع الأردنية التي تشارك مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الإنساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم. 
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ولأهالي وذوي ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: وام
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
هجوم إرهابي
مالي
قوات حفظ السلام
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