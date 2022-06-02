الجمعة 3 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
لأول مرة.. البيت الأبيض سيدفع مكافآت للمتدربين
أرشيفية
2 يونيو 2022 20:03

قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس إن البيت الأبيض وللمرة الأولى سيدفع للمتدربين الذين يعملون به في تغيير يهدف لجعل برنامجه للتدريب الداخلي متاحا للطلبة الأقل دخلاً.

وقال البيت الأبيض في بيان "في الكثير من المرات، كانت برامج التدريب الداخلي الاتحادية غير المدفوعة تشكل حاجزاً أمام طلبة مجتهدين وموهوبين ومحترفين مما منعهم من إظهار مهاراتهم ومواهبهم وجعلتهم يحجمون عن فرص تطوير مهني على مستوى اتحادي".

وأضاف البيت الأبيض أن أول برامج تدريب داخلية مدفوعة ستبدأ في الخريف لفترة 14 أسبوعا وسيتلقى المتدربون مقابلها 750 دولارا في الأسبوع على دفعتين.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرواتب التي ستدفع لهم ستأتي من مبالغ أقرها الكونجرس بالفعل هذا العام.

وينتشر متدربون في أماكن توظيف عدة في واشنطن إذ تعرض عليهم مواقع في القطاعين العام والخاص دون مقابل باعتبارها فرصة تعليمية. والوجود في برنامج تدريب داخلي يمكن أن يكون عادة خطوة أولى للحصول على وظيفة.

المصدر: وكالات
أميركا
البيت الأبيض
آخر الأخبار
جنود من جيش بوركينا فاسو
عربي ودولي
تحييد قياديين إرهابيين في الساحل الأفريقي
اليوم 23:30
رئيس الدولة: دفع مسيرة الوطن وتحقيق سعادة شعبنا هي أولوياتنا القصوى
الإمارات
رئيس الدولة: دفع مسيرة الوطن وتحقيق سعادة شعبنا هي أولوياتنا القصوى
اليوم 23:11
فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني
عربي ودولي
زيلينسكي واثق من النصر في الأزمة الأوكرانية
اليوم 22:58
آثار قصف في أوكرانيا
عربي ودولي
إصابة صحفيين ومقتل سائق سيارتهما في أوكرانيا
اليوم 22:46
معدات للكشف عن فيروس جدري القردة
عربي ودولي
مسؤولون أميركيون يدلون بتصريحات حول جدري القردة
اليوم 22:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©