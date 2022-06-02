لأول مرة.. البيت الأبيض سيدفع مكافآت للمتدربين

قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس إن البيت الأبيض وللمرة الأولى سيدفع للمتدربين الذين يعملون به في تغيير يهدف لجعل برنامجه للتدريب الداخلي متاحا للطلبة الأقل دخلاً.

وقال البيت الأبيض في بيان "في الكثير من المرات، كانت برامج التدريب الداخلي الاتحادية غير المدفوعة تشكل حاجزاً أمام طلبة مجتهدين وموهوبين ومحترفين مما منعهم من إظهار مهاراتهم ومواهبهم وجعلتهم يحجمون عن فرص تطوير مهني على مستوى اتحادي".

وأضاف البيت الأبيض أن أول برامج تدريب داخلية مدفوعة ستبدأ في الخريف لفترة 14 أسبوعا وسيتلقى المتدربون مقابلها 750 دولارا في الأسبوع على دفعتين.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرواتب التي ستدفع لهم ستأتي من مبالغ أقرها الكونجرس بالفعل هذا العام.

وينتشر متدربون في أماكن توظيف عدة في واشنطن إذ تعرض عليهم مواقع في القطاعين العام والخاص دون مقابل باعتبارها فرصة تعليمية. والوجود في برنامج تدريب داخلي يمكن أن يكون عادة خطوة أولى للحصول على وظيفة.