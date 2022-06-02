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فرنسا: العثور على 124 كيلوجراماً من الكوكايين في سفينة قادمة من البرازيل
فرنسا: العثور على 124 كيلوجراماً من الكوكايين في سفينة قادمة من البرازيل
2 يونيو 2022 19:59

 اكتشف الغواصون الذين يعملون مع سلطات الجمارك الفرنسية، 124 كيلوجراماً من مخدر الكوكايين مخبأة داخل تجويف ببدن سفينة شحن قادمة من البرازيل.
وجرى إلقاء القبض على القبطان والطاقم المؤلف من 23 فرداً.
وقالت السلطات المختصة اليوم الخميس، إن السفينة كانت تفرغ شحنة من لباب كيميائي في ميناء لاروشيل بجنوب غرب فرنسا عندما قام مسؤولو الجمارك بفحص السفينة.
وعلى عمق 12 متراً، اكتشف الغواصون شريطاً غير معتاد وقد تدلى من منفذ يغطي تجويفا يسحب مياه التبريد. ثم نظروا عن قرب في التجويف ليكتشفواالأكياس المخبأة داخله.
وساعد ثلاثة من الغواصين مسؤولي مكافحة المواد المخدرة في سحب الأكياس.

 

المصدر: د ب أ
فرنسا
كوكايين
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